Duygu Özaslan meydan okudu
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Duygu Özaslan meydan okudu

Duygu Özaslan meydan okudu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz sene kilolu haliyle çok konuşulan Duygu Özaslan, fit halini paylaştı. Kırmızı bikiniyle poz veren sosyal medya fenomen, gelen eleştirilere ise sert tepki gösterdi. İşte detaylar...

Duygu Özaslan, geçtiğimiz sene kilolu haliyle çok konuşulmuştu. Bir senedir spor yapan sosyal medya fenomeni, yeni haliyle meydan okudu. Bikinin karesini Instagram'dan patlaşan Özaslan'ın düzgün fiziği dikkat çekti. Kırmızı bikinisiyle binlerce beğeni alan sosyal medya fenomeni, "Trasta güneşlenelim bari napalım" diye yazdı.

Ramazan ayında bikinili fotoğraf paylaşmasına ve fiziği eleştirilmesi üzerine Özaslan, açıklama yaptı.

Sosyal medya fenomeni, "Yıl olmuş 2021, ben gelmişim 30 yaşına... Hala birileri benim ahlak bekçiliğimi yapıyor, yüzüm, gözüm, fiziğim hakkında abuk sabuk konuşuyor. Azıcık ilerin gidin, azıcık kendinizi geliştirmeyi deneyin" diye yazdı.

"Bi, 'Ben napıyorum ya' deyin" sözleriyle cümlelerine devam eden Özaslan, "Siz bunları yazarken utanmıyorsanız beni hiç utanmam. Üşenmedim, paylaştım gözüme takılanları, kimbilir daha neler vardır. Her şeyi geçtim ben tanımadığım birine böyle şeyle yazsam, eşim, doktum okur rezil olurum diye utanırdım" dedi.

"Yazıklarınız benden hiçbir şey götürmez" diyen sosyal medya fenomeni, "Sadece ve sadece sizin için utanç verici" diyerek, tepki gösterdi.

Kaynak: Snob Magazin

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