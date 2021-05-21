Duygu Özaslan'dan bikinili pozlar

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın geçtiğimiz seneki halinden eser kalmadı. Basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la tatile çıkan sosyal medya fenomeninin, bikinili pozları olay oldu. İşte detaylar...

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, tam kapanmanın ardından çıktığı tatile devam ediyor.

Basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile tatile çıkan sosyal medya fenomeni, bikinili karelerini paylaştı. Geçtiğimiz sene kilolu haliyle dikkat çeken Özaslan'ın fit vücudu dikkat geçti.

Bir sene boyunca spor yapan ve sık sık paylaşım yapan sosyal medya fenomeninin, bikinili pozlarına yorum yağdı. Özaslan, tatilden sık sık fotoğraf ve video'larını Instagram hesabından paylaşıyor.

Kaynak: Snob Magazin