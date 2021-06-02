DUYGU'NUN KATİLİ İNDİRİMSİZ MÜEBBET ALDI, ANNESİ ELLERİNİ AÇIP DUA ETTİ

ANTALYA'da kaybolduktan 13 gün sonra toprağa gömülü cesedi bulunan Duygu Çelikten'in (30) katil zanlısı Veli Ünder (37), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

ANTALYA'da kaybolduktan 13 gün sonra toprağa gömülü cesedi bulunan Duygu Çelikten'in (30) katil zanlısı Veli Ünder (37), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Çelikten'in annesi Leyla Çelikten, adliye çıkışında ellerini açıp, "Allah'ıma şükürler olsun. Adalet yerini buldu. Bu karar tüm kadınlara örnek olsun, korkmayın" dedi.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, geçen yıl 6 Eylül'de, fatura ödemek için evden çıktı. Kent merkezine gelen Çelikten, sevgilisi Veli Ünder'in otomobiline bindi. Ancak Çelikten'den bir daha haber alınamadı. 7 Eylül'de polisi arayan Veli Ünder, "Kardeşim acil yetişin. Varsak'tan geçiyordum. Bir adam orada kadına sıktı. Yetişin, ormanın içinde. Varsak'ın üstünde" dedi ve telefonu kapattı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iz takip köpekleri ve dronlar ile ormanlık alanda geniş çaplı arama yaptı. 19 Eylül günü saat 11.00 sıralarında, üzeri kısmen taşla kapanmış, gömülü kadın cesedi bulundu. Sırtı ve göğsünden bıçaklandığı, başına sert cisimle vurulduğu belirlenen cesedin, geçen sürede çürüdüğü, başının da vücudundan ayrıldığı görüldü. Kan örneği alınarak yapılan DNA incelemesinde, ölen kişinin Duygu Çelikten olduğu belirlendi. Çelikten'in annesi ve kardeşi, cesedi, üzerinde bulunan kıyafet, küpe ve kolyeden teşhis etti. Polis, kadının son olarak birlikte görüldüğü Veli Ünder'i yakalamak için çalışma başlattı.

PARA KARŞILIĞI CESEDİ GÖMDÜRMÜŞ

Veli Ünder, 29 Eylül akşamı Muğla'nın Fethiye ilçesindeki ormanlık alanda, kulübede saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan Ünder, ilk sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti. Bir gün sonra da adliyeye sevk edilen Veli Ünder, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Soruşturmayı genişleten polis, Veli Ünder'in, Duygu Çelikten'in cansız bedenini, arkadaşı Mahsun Demiralp ile Serhat ve Doğukan Özcan kardeşlere 50 bin TL karşılığı gömdürdüğünü tespit etti. Polis, 3 şüpheliyi de gözaltına aldı. Evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirilen Özcan kardeşler ile Demiralp tutuklandı.

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, Veli Ünder hakkında 'kasten insan öldürme' suçundan ömür boyu, diğer sanıklar Mahsun Demiralp, Serhat ve Doğukan Özcan hakkında da 'gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek amacı ile gerçeği yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5'er yıl hapis talep edildi.

SON KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Ünder ve diğer sanıklar, dün son kez hakim karşısına çıktı. Güvenlik nedeniyle Afyonkarahisar Cezaevi'nde bulunan sanık Veli Ünder ve Antalya'da cezaevinde bulunan diğer sanıklar, duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Duygu Çelikten'in annesi ve kardeşi ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşma savcısı mütalaasını tekrarlayarak, Veli Ünder için indirimsiz ömür boyu hapis cezası talebinde bulunurken, diğer sanıklar Mahsun Demiralp, Serhat ve Doğukan Özcan hakkında da cezaevinde kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliyelerini talep etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili avukat Alperen Çiftçi, olayda tasarlama olduğunu belirterek, sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası almasını istedi. Çiftçi ayrıca, sanık Ünder'in 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da ceza alması gerektiğini söyledi.

'TORUNLARIM 'ANNEMİZ NEREDE' DİYE HER GÜN SORUYOR'

Duygu Çelikten'in annesi Leyla Çelikten, duruşmada sanıkların en ağır cezaya çarptırılmasını istedi. Torunlarının her gün 'Annemiz nerede?' diyerek kendisine sorduğunu belirten Çelikten, "Adaletinize sığınıyorum. Kızımın kanını yerde bırakmayın" dedi. Şikayetçilerin avukatı Semih Gökpınar ise Adli Tıp Raporu'na göre cinayetin canavarca işlendiğini belirterek, "Sanıkların indirimsiz ceza almasını istiyoruz" diye konuştu.

'GÜCÜM YETSE HASTANEYE GÖTÜRECEKTİM'

Son sözü sorulan sanık Veli Ünder, mütalaayı kabul etmediğini ifade ederek, "Ben kimseyi öldürmedim. Bu olay bıçakla değil, silahla oldu. Rahmetlinin elinde silah vardı. O benim sevdiğim kadındı. Kendisine yardım etmek istedim. Gücüm yetseydi onu ben hastaneye götürecektim. Yerden kaldıramadım. Ben cani insan değilim. Vicdanım rahat. Keşke onun yerine ben ölseydim" dedi. Diğer sanıklar da pişman olduklarını belirterek, beraatlerini istedi.

CEZASINDA İNDİRİM YAPILMADI

Mahkeme heyeti kararında, Veli Ünder'e 'kasten insan öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Heyet cezada herhangi bir indirim yapmadı. Diğer sanıklar Mahsun Demiralp, Serhat ve Doğukan Özcan'a da 4'er yıl hapis cezası verildi. Heyet sanıklara da indirim yapmadı ancak cezaevinde kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak tahliye etti.

ELLERİNİ KALDIRIP DUA ETTİ, 'BU KARAR KADINLARA ÖRNEK OLSUN' DEDİ

Adliye çıkışında ellerini kaldırarak dua eden Duygu Çelikten'in annesi Leyla Çelikten, "Allah'ıma bin kere şükürler olsun. Adalet yerini buldu" dedi. Kızının hala toprak altında olduğunu, ancak öldüren kişinin zindanda çürüyeceğini söyleyen Leyla Çelikten, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Diyeceksiniz ki bana, 'O zindanda çürürken tatmin oluyor musun?' diye. Asla tatmin olmuyorum. Benim çocuğumu canavarca öldürüp, toprağın altına koydular. Bu karar bütün kadınlara örnek olsun. Hiçbir kadın korkmasın. Yıkılmadım. Dimdik ayakta duracağım."

'İÇİMİZ HALA YANIYOR'

Duygu Çelikten'in kardeşi Anıl Çelikten de ablasını katilinin ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alması için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade ederek, "Veli Ünder bin yıl ceza da alsa beni tatmin etmez. Onlardan bin tanesi, benim ablamın tırnağı etmez. Bizim içimiz hala yanıyor. Ama bu karar bir nebze de olsa yüreğimize su serpti" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı