Evinden getirdiği yiyecekleri çöp konteynerinden toplamış gibi yaparak dilenen kadın yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evinden getirdiği yiyecekleri çöp konteynerinden toplamış gibi yaparak dilenen kadın yakalandı

Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Evinden getirdiği yiyecekleri çöp konteynerinden toplamış gibi yaparak dilenen kadın yakalandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, evinden getirdiği yiyecekleri çöp konteynerinden toplamış gibi yapıp, duygu istismarında bulunduğu iddia edilen dilenciye müdahale etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, evinden getirdiği yiyecekleri çöp konteynerinden toplamış gibi yapıp, duygu istismarında bulunduğu iddia edilen dilenciye müdahale etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, farklı bir ilden gelerek evinden poşetle getirdiği yiyecekleri, çöp konteynerlerinin içinden toplamış gibi davranıp, yanında bulunan çocuğu ile dilenen kadını bölgeden uzaklaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, çöp konteynerlerinden çocuğu ile yiyecek topladığı görüntüsü vererek duygu istismarında bulunan kişilere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Kayacık, çöpten yiyecek toplama görüntülerinin gerçekle ilgilisi olmadığını, bunu yapan kişilerin asıl amacının marketten çıkan veya yoldan geçen insanlardan para almak olduğunu ifade etti.

Bu gibi durumlardaki insanlara para verilmemesi uyarısında bulunan Kayacık, ihtiyaç sahiplerine valilik, belediye, kaymakamlık ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından gerekli yardımların yapıldığını kaydetti.

Evinden getirdiği yiyecekleri çöp konteynerinden toplamış gibi yaparak dilenen kadın yakalandı
Evinden getirdiği yiyecekleri çöp konteynerinden toplamış gibi yaparak dilenen kadın yakalandı
Evinden getirdiği yiyecekleri çöp konteynerinden toplamış gibi yaparak dilenen kadın yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ İhsan Yavuz Özlem Zengin Bekir Pakdemirli Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Esra Erol Hande Erçel Serenay Sarıkaya Cemal Can Canseven
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Fatih Terim Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evinden getirdiği yiyecekleri çöp konteynerinden toplamış gibi yaparak dilenen kadın yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 12:58:51. #1.16#
title