duygu dolu iki kitap

Günışığı Kitaplığı kanımca çocuk yayıncılığının düzgün ve erdemli bir çizgide gelişmesi için ciddi çaba sarf eden bir yayınevi. Bu yıl düzenledikleri 12. Edebiyat Semineri'ni izleme fırsatım oldu. Nitelikli ve özenli bir hazırlık hem düzenleyenler cephesinde hem de konuşmacılar cephesinde aşikardı.