Duygu Delen'in ölümüyle ilgili tutuklanan zanlı hakkında yeni bir soruşturma
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Duygu Delen'in ölümüyle ilgili tutuklanan zanlı hakkında yeni bir soruşturma

Gaziantep'te, bir apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüne ilişkin "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanan zanlı hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçundan da soruşturma başlatıldı.

Duygu Delen'in ölümüyle ilgili tutuklanan zanlı hakkında yeni bir soruşturma
28.08.2020 11:07 | Son Güncelleme: 28.08.2020 11:26

Gaziantep'te, bir apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüne ilişkin "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanan zanlı hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçundan da soruşturma başlatıldı.

Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katından 13 Ağustos'ta düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen'in ölümüne ilişkin soruşturma Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle sürdürülüyor.

Bu kapsamda, zanlı Mehmet K'den alınan idrar örneğinde Gaziantep Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığınca yapılan incelemede uyuşturucu tespiti üzerine savcılık harekete geçti.

Yapılan suç duyurusu sonucu zanlı hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçundan da ayrıca bir soruşturma açıldı.

Olay

Gaziantep'te 13 Ağustos'ta Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti.

Evde bulunan Mehmet K. (20) gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlı, "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Soruşturma dosyası incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Kaynak: AA

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