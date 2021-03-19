GAZİANTEP - Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada olay yerinde keşif yapıldı
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GAZİANTEP - Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada olay yerinde keşif yapıldı

19.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:21

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada, olayın meydana geldiği sanık Mehmet K'nin evinde keşif yapıldı.

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada, olayın meydana geldiği sanık Mehmet K'nin evinde keşif yapıldı.

Davanın görüldüğü 10. Ağır Ceza Mahkemesinin Başkanı Ahmet Yıldız ve üyeler ile fizik mühendisi, olay yeri uzmanı, bilgisayar teknolojisi uzmanı ve adli tıp uzmanından oluşan bilirkişi heyeti, incelemede bulunmak üzere Delen'in hayatını kaybettiği Batıkent Mahallesi'ndeki sanık Mehmet K'nin evine geldi.

Taraf vekilleri ile Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu temsilcisinin de hazır olduğu keşifte mahkeme heyeti ile uzman ekip incelemede bulundu.

Evin bulunduğu 4. katta ve Duygu Delen'in düştüğü yerde inceleme gerçekleştiren ekip, yeniden fotoğraflama ve ölçüm yaptı.

Heyet, daha sonra sanık avukatlarınca hazırlatılan, olayla ilgili bazı senaryoların yer aldığı animasyonu izledi.

Bilirkişi heyetine raporunu sunması için bir ay süre verildi.

Olay

Gaziantep'te geçen yıl 13 Ağustos'ta Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti. Olayla ilgili evde bulunan Mehmet K. (20) tutuklanmıştı.

Mehmet K. hakkında "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından çeşitli oranlarda ceza istemiyle açılan dava devam ediyor.

GAZİANTEP - Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada olay yerinde keşif yapıldı
GAZİANTEP - Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada olay yerinde keşif yapıldı
GAZİANTEP - Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada olay yerinde keşif yapıldı
GAZİANTEP - Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada olay yerinde keşif yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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