Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada bina sakini 3 tanığın dinlenmesine karar verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili "çocuğun kasten öldürülmesi", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Mehmet K. katılmadı.

Duruşmaya Duygu Delen'in annesi Şenel, babası Bülent Delen, kardeşleri ve taraf avukatlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KADEM ve Ankara Barosu temsilcileri katıldı.

Baba Bülent ile anne Şenel Delen, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Ailenin avukatı Mehmet Balcı, raporların birbirleriyle çeliştiğini ifade ederek, "Farklı görüşte raporlar dosyada yer almaktadır. Bu nedenle titiz bir değerlendirmeyi gerektiren bir durum var. Esasa ilişkin beyanda bulunmak için süre talep ediyoruz. Toplanan delillere göre, atılı suçu işlediği kanısındayız, bu nedenle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ettik." dedi.

Ailenin avukatı Ömer Faruk Akan da sanığın tutukluluğun devamını istedi.

Sanık avukatı Enes Akbulut ise "Sanığın ilk tutuklandığı andan itibaren verdiği ifadelerde söylediklerinin aksini gösteren hiçbir rapor yoktur. Sanığın kaçma şüphesi yoktur. Dosyaya bu saatten sonra girecek delil kalmamıştır. Gelebilecek en geniş kapsamlı rapordu ve sanığın beyanlarını doğrulamıştır. Tutuklanmanın devamı mağduriyet yaratacaktır, tahliyesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Sanığın diğer 3 avukatı da gelen raporlarda aleyhe bir delil bulunmadıklarını öne sürerek tahliye talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, bina sakini 3 tanığın dinlenmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, bina sakini 3 tanığın gelecek celse dinlenmesi için zorla getirilmesine ve duruşmada hazır edilmesine karar verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı 18 Şubat'a erteledi.

Olay

Gaziantep'te 13 Ağustos 2020'de Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti. Evde bulunan Mehmet K. (20) tutuklanmıştı.

Mehmet K. hakkında "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından çeşitli oranlarda ceza istemiyle açılan davada mahkeme keşif kararı vermiş ve olay yeri inceleme uzmanı, fizik mühendisi, adli tıp uzmanı ve bilgisayar teknolojisi uzmanından oluşan heyet, 19 Mart'ta olayın meydana geldiği sanık Mehmet K'nin evinde keşif yapmıştı.

Tutuklu sanık Mehmet K'nin 16 Haziran'da "ev hapsi" kararıyla tahliyesine karar verilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığınca karara itiraz edilmişti. İtirazı değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla ikametinde gözaltına alınan sanık 22 Haziran'da tutuklanmıştı.