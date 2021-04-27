Duygu Delen davasında keşif raporu hazırlandı
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Duygu Delen davasında keşif raporu hazırlandı

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN - Haberler | 3. Sayfa

Duygu Delen davasında keşif raporu hazırlandı Bilirkişi heyeti, Duygu Delen düşerken bilincinin açık olduğu kanaatine vardı Gaziantep'te balkondan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilen Duygu Delen'in ölümüyle ilgili olay yerinde keşif yapan bilirkişi heyeti keşif raporunu tamamladı.

Duygu Delen davasında keşif raporu hazırlandı

Bilirkişi heyeti, Duygu Delen düşerken bilincinin açık olduğu kanaatine vardı

GAZİANTEP - Gaziantep'te balkondan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilen Duygu Delen'in ölümüyle ilgili olay yerinde keşif yapan bilirkişi heyeti keşif raporunu tamamladı. Raporda, Delen'in kazara düşmesinin mümkün olmadığını aktaran heyet, Delen'in düşerken bilincinin açık olduğunu belirledi.

Gaziantep'te erkek arkadaşının evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in ölümüyle ilgili olay yerinde keşif yapan bilirkişi heyeti keşif raporunu hazırladı. Delen'in hayatını kaybettiği evin içerisinde ve düştüğü apartman bahçesinde 19 Mart'ta keşif yapan bilişim, adli tıp ve olay yeri inceleme uzmanı ile fizik mühendisinden oluşan bilirkişi heyeti, hazırladığı teknik raporu Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesine sundu. Duygu'un düşme anına ilişkin görüntülerin incelenmesi sonucunda bilincinin açık olduğunu belirleyen heyet, raporda, olayın Kaplan'ın maktul Delen'e ağır ve hakaretler ve şiddet uygulaması sonucu meydana geldiği kanaatine varıldığını aktardı.

Duygu düşerken bilinci açık

Maktul Delen ile balkonun fiziksel ölçülerini karşılaştıran heyet, Delen'in dengesini kaybederek kazara aşağıya düşmesinin mümkün olmadığını tespit etti. Delen'in düşmesini hızlanarak ve sıçrayarak ileri doğru hızlanma şeklinde değil, ilk hızsız bedenin yer çekimi etkisinde ağırlığı ile serbest düşme olarak değerlendiren heyetin raporunda, "Delen'in sağ omuz ile dirsek ve sol bacağında meydana gelen ray tipi görünümlü ekimoz şeklinde tarif edilen lezyonlar yüksekten düşme neticesinde meydana gelmiştir. Kamera kayıtlarının saniyenin 1/12 olacak şekilde yavaşlatıldıktan sonra incelenmesinde; yere yaklaşma anında Delen'in sağ elinin parmaklarının açık, sağ el ve kolunun omuza paralel halde olduğu, sol kolunun ise dirsekten bükülmüş, el parmaklarının ise açık olduğu tespit edilmiştir. Bu görüntüler ışığında şahsın bilincinin tam kapalı olmadığı kanaatine varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Olası gerçeğin anlaşılmasına yarayacak görüntü veya tanık yok

Delen'in balkondan düşmesinden önce oda içerisinde şiddet ortamı olduğunun olay yeri fotoğraflarından anlaşıldığı belirtilen raporda, "Duygu Delen'in 4. kat balkonundan kaza sonucu düşmediği tespit edilmiş olup, intihar veya atılma yönünden değerlendirildiğinde; olayın asıl cereyan tarzının bilinemeyeceği, bu bağlamda kamera görüntüsünün yalnızca yere temasa yakın ana hitap ettiği, balkondaki olayın olası gerçeğinin anlaşılmasına yarayabilecek herhangi bir görüntü ya da tanık beyanının bulunmaması nedenleriyle, olayın cerayanı ile birlikte suç kasıt ve vasfının sayın mahkemece daha sağlıklı değerlendirebileceğinden de hareketle müessif olayın; sanık Mehmet Kaplan'ın ölen Duygu Delen'e ağır hakaretler ve şiddet uygulaması sonucu ağırlıklı zorlamasına bağlı meydana geldiğine dair kanaat oluşmuştur" denildi.

Davanın geçmişi

Olay, 13 Ağustos 2020 tarihinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana gelmişti. 5 katlı apartmanın 4'üncü katından şüpheli şekilde düşerek yere çakılan Duygu Delen (17), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından evde bulunan Mehmet Kaplan gözaltına alınarak "kasten öldürme" ile "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Delen'in ölümüyle ilgili davada tutuklu bulunan Mehmet Kaplan'ın yargılanmasına yarın görülecek duruşmada devam edilecek.

Duygu Delen davasında keşif raporu hazırlandı
Duygu Delen davasında keşif raporu hazırlandı
Duygu Delen davasında keşif raporu hazırlandı
Duygu Delen davasında keşif raporu hazırlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN

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