GAZİANTEP (İHA) - Duygu Delen davasında adli tıp raporu beklenecek

GAZİANTEP Gaziantep'te şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan Mehmet Kaplan'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşma Adli Tıp Genel Kurulu'ndan istenen raporun beklenmesine ve sanık Kaplan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Gaziantep'te şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davanın 7'nci duruşması görüldü. Gaziantep 10 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Mehmet Kaplan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katılırken sanık Kaplan'ın avukatı Enes Akbulut ile Delen ailesi avukatları Mehmet Balcı ve Ömer Faruk Akan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına Av. Şafak Nur Atmaca hazır bulundu. Duruşmayı anne Şenel Delen ile Bülent Delen de takip etti.

Duruşmada sanık avukatlarının savunmasına tepki gösteren anne Delen, "Kapının her çalınmasında kapı arasından 'Duygu mu geldi' diye bakıyorum. Ben çok yoruldum" dedi.

Duruşma anne Şenel Delen'in beyanıyla başladı. Anne Delen, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

"Duygu'ya yaşama hakkı talep etmiştik"

Delen ailesinin avukatı Mehmet Balcı ise Adli Tıp Genel Kurulu'ndan beklenen raporun gelmediğini belirtti. Dosyada 5 ayrı bilirkişi raporu olduğunu aktaran Balcı, "Sanık 'Ben Duygu'nun intihar etmediğine eminim' dedi. Geriye iki seçenek kaldı. Kaza ya da cinayet. Bilirkişi raporu da kazara düşemeyeceği yönündeydi. Mehmet Kaplan için geçen duruşma özgürlük talep ettiler. Özgürlük hakkının ilk koşulu yaşıyor olmaktır. Bizde Duygu Delen'e yaşama hakkı talep etmiştik ama yaşamadı. Sanığın tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz. Bu aşamada verilecek tahliye kararı sanığın bu suçtan ileride beraat edeceği anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Avukat beyanlarının ardından duruşma savcısı Adli Tıp Kurumundan beklenen raporun sorulmasını ve sanığın tutukluluk halini devamını talep etti.

"Müvekkilimin yargılamadan kaçmayacağı açık"

Sanık avukatı Enes Akbulut'ta, dosyaya sunulan raporların Mehmet Kaplan'ın beyanlarıyla örtüştüğünü belirtti. Müvekkilinin 69 saniyede aşağıya indiğini aktaran Akbulut, "Müvekkilim aşağıda Duygu'yu canlı tutmak için uğraşıyor. Çabası görüntülerle sabit zaten. Görüntüleri incelediğimizde ambulans geldiğinde bile Mehmet yukarıya çıkmıyor. Delilleri karartmıyor. Müvekkilimizin anlatımları dosya ile uyumludur. Biz bu aşamada müvekkilimizin tahliyesini talep ediyoruz. Bu zamana kadar gelen bütün raporlar bizim lehimize geldi. Üst kuruldan beklenilecek rapor Mehmet Kaplan'ın tutukluluk durumuyla alakalı değildir. Müvekkilimin yargılamadan kaçmayacağı açıktır" dedi.

"Ben çok yoruldum"

Sanık avukatının savunmasına tepki gösteren anne Delen, "Benim ne çektiğimi bir Allah birde ben bilirim. Kapının her çalınmasında kapı arasından 'Duygu mu geldi' diye bakıyorum. Ben çok yoruldum. Aynısı sizin çocuğunuza yapılsaydı. Böyle mi konuşurdunuz" diyerek tepki gösterdi. Duruşmada fenalaşan anne Delen'i yakınları sakinleştirdi.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Adli Tıp Genel Kurulu'ndan istenen raporun beklenmesine, sanık Mehmet Kaplan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Ne olmuştu

Olay, 13 Ağustos 2020 tarihinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana gelmişti. 5 katlı apartmanın 4'üncü katından şüpheli şekilde düşerek yere çakılan Duygu Delen (17), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından evde bulunan Mehmet Kaplan gözaltına alınarak "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.