Duygu Değişimlerini Bildiren Bileklik Geliştirildi

Giyilebilir teknolojiler son yılların gözdesi olmuş durumda. Teknoloji üreticileri birer birer kendi akıllı saat ve bilekliklerini piyasaya sürmeye başladılar. Pek çok özelliğe sahip olan bu ürünler, akıllı telefon kullanıcılarının işlerini fazlasıyla kolaylaştırıyor. Adım sayısının ölçümü, nabız takibi, uyku kalitesinin ölçülmesinin yanı sıra Apple'ın ürettiği akıllı saatlerde aramaları yanıtlamak bile mümkün. Ancak bilim insanları, bu akıllı bileklik ve saatlere başka bir açıdan yaklaştılar. Sadece kumaş yapısı varmış gibi görünen yeni bileklikler, kişinin duygularını anlayabiliyor.

Termokromik malzemeler kullanılarak üretilen bu bileklikler, sahip olduğu sensörler yardımıyla vücut sıcaklığındaki değişimleri seziyor. Cildin elektrik iletkenliğini de ölçebilen bu bileklikler, kişinin değişen duygularını fark edebiliyor.

Bu bilekliğin oluşturulma sürecinde uzun süreli testler yapıldı. Kullanıcılara 16 saat boyunca farklı ruh hallerine girmesini sağlayacak aktiviteler yaptırıldı. Bunlar; çalışma, oyun oynama, film izleme, gülme ve korkma gibi fiziksel aktivitelerdi. Bileklikler bu aktiviteler sırasında rengini değiştiriyor, kişinin bileğini sıkıyor ve titriyordu.

Bu ürünün üretim ekibinin başında olan İngiltere Lancaster Üniversitesi bilim insalarından Muhammad Umair, bu bilekliklerle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. İnsanların duygularını bilmesi ve içerisinde bulundukları duygu durumlarına göre pozisyon almalarının çok zor olduğunu ifade eden Umair, insanlara bu konuda yardımcı olabilecek düşük maliyetli ürünler geliştirmek istediklerini ve bu bileklikleri ürettiklerini söyledi. Yapılan testler sırasında katılımcıların duygu değişimlerini bu bileklikler yardımıyla anladıklarını söyleyen Umair, katılımcıların tepkilerini bilinçli olarak verdiklerini ve bunun da onların ilişkilerine fayda sağladığını gördüklerini ifade etti. Umair, bu bileklikten elde ettikleri en dikkat çekici özelliğin, katılımcıların sadece 2 gün içerisinde duygu değişimlerini daha iyi analiz edebilmeleri olduğunu açıkladı.

Ürünün hangi sektörlerde kullanılacağı ve seri üretiminin yapılıp yapılmayacağı şimdilik bilinmiyor. Bilim insanları, devam ettikleri çalışmaların tamamlanmasının ardından bu bilekliklerin geleceklerine dair bir karar verecekler.