Duygu ÇINAR BALTACI Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğretim görevlisi kadrosuna atanmış bulunmaktadır.
Duygu ÇINAR BALTACI Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğretim görevlisi kadrosuna atanmış bulunmaktadır. Duygu ÇINAR BALTACI Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğretim görevlisi kadrosuna atanmış bulunmaktadır. Tebrik eder, başarılar dilerim. Prof Dr. Halil İbrahim ZEYBEK REKTÖR
Kaynak: Habermetre