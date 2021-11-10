Duygu Çakmak Umman Yolcusu

Çekimleri yaklaşık 15 gün sürecek olup Umman'ın başkenti Maskat'ta olacak.

Kısa sürede dikkatleri üzerine çeken güzel manken, bundan sonraki çalışmalarının da Bahreyn, Katar ve Dubai gibi ülkelerde olacağını belirtti.

Çakmak, Türk manken olarak dünyanın bir çok ülkesinde başarılı işlere imza attığını bu yüzden çok mutlu ve heyecanlı oldugunu söyledi.

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