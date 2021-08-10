Duygu Batu kimdir? Duygu Batu kaç yaşında, aslen nerelidir?

Yazdığı kitaplarla sıkça gündeme gelen Duygu Batu, son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Batı Avrupa Bölgesi s¸iir ikinciligˆi ödülünü alan Duygu Batu kimdir? Duygu Batu kaç yaşında, aslen nerelidir?

Batı Avrupa Bölgesi s¸iir ikinciligˆi, "Halata Bagˆlı Gemi" adlı öyküsüyle Türkiye çapında mansiyon ödülü, "Siyam Balıgˆının Kötü Çocugˆu" adlı öyküsüyle Türkiye üçüncülügˆü, "2023'te Türkiye" adlı yazısıyla Türkiye çapında mansiyon ödülü, Beyogˆlu ilçesi s¸iir okuma yarıs¸masında ikincilik ödülü olmak üzere altı ödül kazanan Duygu Batu son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Duygu Batu ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

DUYGU BATU KİMDİR?

Duygu Batu, 25 Mart 1995 tarihinde I·stanbul'da dogˆdu. Beyogˆlu Ays¸e Ege Anadolu Kız Meslek Lisesini bitirdi. Bu süre zarfında Batı Avrupa Bölgesi s¸iir ikinciligˆi, "Halata Bagˆlı Gemi" adlı öyküsüyle Türkiye çapında mansiyon ödülü, "Siyam Balıgˆının Kötü Çocugˆu" adlı öyküsüyle Türkiye üçüncülügˆü, "2023'te Türkiye" adlı yazısıyla Türkiye çapında mansiyon ödülü, Beyogˆlu ilçesi s¸iir okuma yarıs¸masında ikincilik ödülü olmak üzere altı ödül aldı. Ayrıca "Penguen" adlı makalesi Bulgaristan'da yayımlandı. Batu, Is¸ık Üniversitesi Odyometri bölümü mezunudur. Duygu Batu, halen özel bir klinigˆin çagˆrı is¸itme cihazları merkezinde odyometrist olarak çalıs¸ıp, bir yandan da yazmaya devam ediyor.