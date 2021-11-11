Duyarlılıklarıyla alkış topladılar

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te, trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına destek veren çocuklar duyarlılıklarıyla alkış topladı.

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla başlatılan kampanyaya Bilecik'te ki çocuklardan da destek geldi. Araçların arka koltuğuna oturan ilkokul 4. sınıf öğrencileri Yusuf Kaymaz ve Bengisu Karataş, arka koltukta emniyet kemeri takarak, "Emniyet kemeri hayat kurtarır, bi hareketine bakar baba ve anne" mesajıyla, emniyet kemerinin kullanımının önemine dikkat çektiler.

Çocuklar ailelerine, sürücülere ve yolculara, trafiğe çıkarken emniyet kemerinin mutlaka takılması gerektiğini vurguladılar. - BİLECİK

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