Duyarlı Vatandaşın İhbarı, Van Gölü'nü Kurtardı
Direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen tankerden dökülen ziftin Van Gölü'ne doğru aktığını gören vatandaş, yetkililere haber vererek gölü büyük bir felaketten kurtardı.
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, devrilen tankerden Van Gölü'ne akan ziftin suda dağılmasını gelen ihbar üzerine müdahale ederek önledi.
DUYARLI VATANDAŞ ANINDA İHBAR ETTİ
Gece geç saatlerde Batman'dan Van istikametine gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 AJ 262 plakalı zift yüklü tanker, Edremit ilçesi Çimento Fabrikası civarında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Hafif yaralanan sürücü, kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, tankerden dökülen zift ise Van Gölü'ne doğru akmaya başladı. Çevreden geçen duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesine bağlı 10 kişilik ekip, süratle olaya müdahale ederek ziftin göle dağılmasını önledi. Ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sayesinde göl çevresinde büyük bir facianın eşliğinden dönülmüş oldu.
"ZİFTİN GÖLE DAĞILMASININ ÖNÜNE GEÇTİK"
Olayla ilgili konuşan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Selçuk Doğru, titiz bir çalışma neticesinde olayın önüne geçtiklerini belirterek, ihbarı yapan vatandaşlara duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti. Doğru, "Gece geç saatlerde Batman'dan ilimize zift taşıyan tanker maalesef Van Gölü sahiline yakın bir noktada trafik kazası geçirmiş. Vatandaşlarımız tarafından devrilen tankerden dökülen ziftin göle doğru aktığı ihbarı ile olay yerine 10 kişilik sahil temizlik ekibimizi sevk ettik. Ekiplerimiz süratle harekete geçerek ziftin göle dağılmasının önüne geçti. Birçok özelliğiyle ülkemiz için önemli yere sahip olan Van Gölümüz, her birimizin sorumlulukları arasındadır. Bu sebeple, sahil temizlik ekiplerimizin göl temizliği ile ilgili çalışmalarının devam edeceğini ifade etmek istiyor, duyarlı vatandaşımıza teşekkür ediyorum" dedi.
İşte olay yerinden görüntüler;
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helal olsunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BİR ORASI KALMIŞTI PİSLENMİYEN TIRCLAR ÇOK SEVİYOR SÜRATİ KANTARCIYIM BİR KURUMDA ADAM KANTARA BİR ÇIKTIKİ SORMA GİTSİN ADAMA DEDİM HAYIRDIR KANTARA KIYORDUN ADAM NEDE SE İYİ VAY EFENDİM KUTRLAR VADİSİNE KAÇIRMI YAM DİYE YOLDA BASA BASA GELMİŞ KİMİSİDE OKEYE YETİŞ MEK ÇİN BASIYORMUŞ YOLDA VE OLAN MASUMLAR A OLUYOR TIR HIZ SINIRINI AŞMAYACAK SİSTEM OLMALI AŞTIMI SİSTEM KIRIL MALI SİSTEM AYDA 1 KONTUROL OLMALITÜVDECevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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kaza bizim yanımızda oldu . ne anbulans geldi ne de ekipler. şöförü taksiye bindirdik o şekilde yalladık hastahaneye . çevre korumayı da çagırdık gelene kadara 4 saat geçmişti çoktan hali hazırda ziftin çoğu göle döküldü ayrıca olayın görüntüsünü de çektik. doğru haber yapmak lazım faso fiso şeyler yazmayın lütfenCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır