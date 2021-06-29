Duyarlı Vatandaşın İhbarı Büyükşehir'i Harekete Geçirdi
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Duyarlı Vatandaşın İhbarı Büyükşehir'i Harekete Geçirdi

Duyarlı Vatandaşın İhbarı Büyükşehir'i Harekete Geçirdi
Habermetre - Haberler | Toplum

Van'da bir otelin önünde yer alan ağaçları kesen otel görevlilerine Büyükşehir Belediyesi tarafından para cezası kesilmesi için encümene sevk edildi.

Van'da bir otelin önünde yer alan ağaçları kesen otel görevlilerine Büyükşehir Belediyesi tarafından para cezası kesilmesi için encümene sevk edildi.

Olay önceki akşam Semaverli kavşakta bulunan otelin önünde gerçekleşti. Otel önünde yer alan ağaçların üstüne çıkarak kesen vatandaşlar kendilerini otel yetkilisi olarak tanıttı. Çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde otel görevlileri, ağaçları keserek oradan uzaklaştırıyor. O anları cep telefonuna kaydeden vatandaş, ağaç kesen vatandaşların yanına giderek neden kesim yaptıklarını soruyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in adını kullanarak kesim yaptıklarını ifade eden otel yetkilileri, uyarılara rağmen ağaçları kesmekten vazgeçmedi. Duyarlı vatandaşın görüntüleri Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştırmasının ardından harekete geçen Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, olay yerine giderek inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda ağaçların kesildiği tespit edilerek tutanak tutuldu. Tutanak işlem yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesi Encümenine gönderildi.

Öte yandan ağaç kesimin görüntülerini kaydederek Belediye ekiplerine bildiren vatandaşın duyarlılığı da takdir topladı.

Kaynak: Habermetre

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