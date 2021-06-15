Duyarlı vatandaşın CİMER'e başvurusu sonrası Mardin'deki höyük koruma altına alındı
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Duyarlı vatandaşın CİMER'e başvurusu sonrası Mardin'deki höyük koruma altına alındı

Duyarlı vatandaşın CİMER'e başvurusu sonrası Mardin'deki höyük koruma altına alındı
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Mardin'deki Hayırlı Höyüğü, bir vatandaşın Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptığı başvuru üzerine "1. Derece Arkeolojik SİT Alanı" ilan edildi.

MEHMET TOSUN-Mardin'deki Hayırlı Höyüğü, bir vatandaşın Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptığı başvuru üzerine "1. Derece Arkeolojik SİT Alanı" ilan edildi.

CİMER'e başvuruda bulunan bir vatandaş, Mardin il sınırlarında bulunan tepeliğin, eski yaşama dair izler barındırdığını belirtti.

Bakir alandaki bölgenin henüz tahribata uğramadığını ifade eden vatandaş, bölgede çektiği fotoğrafları da CİMER'e göndererek buranın detaylı şekilde araştırılmasını, yerleşimin korunmasını ve kültür varlığı olarak tescilini istedi.

Konunun CİMER aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na iletilmesi üzerine Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu bölgede inceleme başlattı.

İncelemede, Derik ilçesi Hayırlı Mahallesi'ndeki höyüğün "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" özelliği taşıdığı tespit edildi.

"Hayırlı Höyüğü" adıyla tepeliğin sınırlarını belirleyen Kurul, bölgeyi "1. Derece Arkeolojik SİT Alanı" ilan etti.

Yapılaşmaya izin verilmeyecek

Bu kapsamda, bölgede sadece bilimsel çalışmalara izin verilecek, yapılaşma söz konusu olamayacak.

Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak altyapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak kurul tarafından değerlendirilecek.

Bölgede yeni tarım alanları açılamayacak, sınırlı mevsimsel tarım faaliyetleri devam ettirilecek.

Alandan, taş, toprak, kum alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden ocaklarının açılmasına, çöp ve benzeri malzemelerin dökülmesine izin verilmeyecek.

Duyarlı vatandaşın CİMER'e başvurusu sonrası Mardin'deki höyük koruma altına alındı
Duyarlı vatandaşın CİMER'e başvurusu sonrası Mardin'deki höyük koruma altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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