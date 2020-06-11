Duyarlı vatandaş karacayı jandarmaya teslim etti Duyarlı vatandaş karacayı jandarmaya teslim etti Samsun'un Ayvacık ilçesinde bir vatandaş, yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğü karacaya sahip çıktı.

Duyarlı vatandaş karacayı jandarmaya teslim etti SAMSUN - Samsun'un Ayvacık ilçesinde bir vatandaş, yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğü karacaya sahip çıktı. Ayvacık ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde Fatih Kocaya isimli duyarlı bir vatandaş, yardıma ihtiyacının olduğunu düşündüğü yavru karacaya sahip çıkarak, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Durum üzerine jandarma ekipleri vatandaşın gözetimindeki karacayı alan jandarma personeli, Milli Parlar Müdürlüğü ekiplerine vererek gerekli bakımının yapılıp, doğaya salınmasını sağladı. Kaynak: İHA