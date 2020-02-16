Duyarlı sürücü durakta bekleyen engelli genci kucağına alıp otobüse bindirdi
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Duyarlı sürücü durakta bekleyen engelli genci kucağına alıp otobüse bindirdi

Bingöl'de özel halk otobüsü şoförünün durakta bekleyen bir engelli genci kucağına alıp otobüse bindirmesi kameraya yansıdı.

16.02.2020 21:35 | Son Güncelleme: 16.02.2020 21:36
Duyarlı sürücü durakta bekleyen engelli genci kucağına alıp otobüse bindirdi

'de özel halk otobüsü şoförünün durakta bekleyen bir engelli genci kucağına alıp otobüse bindirmesi kameraya yansıdı.

Merkez-Uydukent hattında çalışan 12 M 0066 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Mahmut Çökük, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi durağında bekleyen, ismi öğrenilemeyen yürüme engelli gencin otobüse binmesine yardımcı oldu.

Sürücü Çökük'ün, engelli genci kucağına alıp otobüse bindirme anları, aracın güvenlik kameralarına yansıdı.

Çökük'ün davranışı, otobüsteki diğer yolcular tarafından takdirle karşılandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Duyarlı sürücü durakta bekleyen engelli genci kucağına alıp otobüse bindirdi
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