Duyarlı mahalle muhtarının ihbarı hayvanların hayatını kurtardı

Ankara'nın Sincan ilçesinde kaçak hayvan üretim merkezine mahalle muhtarının ihbarı üzerine baskın düzenlendi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde kaçak hayvan üretim merkezine mahalle muhtarının ihbarı üzerine baskın düzenlendi. Baskında kurtarılan çok sayıda hayvan koruma altına alındı.

Olay, Sincan ilçesi Destan Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki bir mekanda kaçak hayvan üretimi yapıldığını gören mahalle muhtarı polise ihbarda bulundu. Olay üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu yere yaptıkları baskında 5'i yavru olmak üzere 10 cins kedi, çok sayıda ördek, balık ve 8'i yavru olmak üzere boxer, pincher, chivava cinsi 11 köpeği kurtararak koruma altına aldı. Olay hakkında ise adli işlem başlatıldı. Durumdan haberi olan çok sayıda hayvansever de olay yerine gelerek, polis ekiplerine destekte bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı