'Duyarlı kent' Karacabey'de örnek hareket

13.01.2020 13:31 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:32

Karacabey Belediyesi, kent genelinde başlattığı uygulama ile uzun zamandır kullanılmayan ev eşyaları, kıyafet gibi ürünleri, sahiplerinin talebi doğrultusunda evlerinden alarak, Sosyal İşler Müdürlüğü vasıtasıyla ihtiyaç sahibi ailelilere dağıtımını sağlıyordu.

Karacabey Uğur Okulları öğrenci ve öğretmenleri de okul içinde başlattıkları kampanya ile öğrencilerin kullanmadığı eşya ve malzemeleri toplayarak kampanyaya destek verdi. Kampanya aşamasında öğrenciler, sadece kendilerinin değil komşu ve akrabalarından da destek görerek, kısa sürede yüzlerce parça eşya biriktirdi.

Bu duyarlı davranışlarından ötürü Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da önceki gün okula düzenlediği ziyaret ile öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Özkan düzenlediği ziyarette, Uğur Okulu Kurucusu Nail Çakıcı ve Kampüs Müdürü İsmail Şen ile bir araya geldi.

Ziyarette ilk olarak okulu gezen Özkan, ardından anasınıfı öğrencileri ile bir araya geldi. Miniklerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Özkan, onlarla bir süre sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Sevgi Mağazası altında toplanacak

Ardından eşya toplayan öğrenciler ile görüşen Özkan destek olan herkese teşekkür ederek, "Özverili gayretlerinizden, hassasiyetinizden ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerimiz, uzun zamandır kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımızın evlerindeki kullanılabilir durumdaki ev eşyalarını, giyim ürünlerini dar gelirli insanlara ulaştırıyordu. Bu organizasyonu yakında, "Sevgi Mağazası" adı altında daha bir pratik hale getiriyoruz. Böylece, ikinci el ürünleri bu mağazamız aracılığıyla dar gelirli ailelere ulaştıracağız. Sizlerin bu kampanyasının hem sosyal hem de insanların hayat felsefesi olarak ilke edinmesi gereken bir davranış olduğunu düşünüyorum. İhtiyacı olan insanların işini görebilecek eşyaları onlara vermek çok önemli. Bu hem yardım hem de tasarruf demektir. Ben, tüm öğretmen ve öğrencilerimizi bu anlamda tebrik ediyorum. Bu anlamlı faaliyetinizin, Karacabey'de güzel bir hareketin başlangıcı olacağına inanıyorum'' dedi.

Özkan'dan çağrı

Özkan tüm ilçe halkına da çağrıda bulunarak, bu gibi yardımda bulunmak istedikleri takdirde belediyeye telefon etmelerinin yeterli olduğunu ve personelin gelerek evden her türlü ev veya giyim eşyasını teslim aldığını da sözlerine ekledi.

Emeği geçenlere teşekkür

Ziyaret sonrası konuşan Kampüs Müdürü İsmail Şen de "7'den 70'e herkesin kullanabileceği eşyalar topladık. Ve hepsi yıpranmamış, kullanılabilir halde. Hepsi yıkandı, ütülendi ve bu şekilde paketlendi. Çocuklarımız; aileleri, komşuları ve arkadaşları aracılığıyla kısa sürede çokça malzemeyi topladı. Emeği geçen herkese biz de teşekkür ederiz'' dedi.

Kaynak: Bültenler