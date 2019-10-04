Duyarlı ambulans şoförüne teşekkür ziyareti

04.10.2019 12:38

Siverek İlçe Sağlık Müdürü, görevden dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan engelliye trafiği durdurarak yardımcı olan ambulans sürücüsünü ziyaret etti.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İlçe Sağlık Müdürü Osman Güzen beraberinde kurum çalışanlarıyla sürücü Fikret Uğurlu'yu çalıştığı 112 Acil Servis istasyonda ziyaret etti.

Gösterdiği duyarlılık nedeniyle Uğurlu'ya teşekkür eden Güzen, tüm kamu çalışanlarının aynı duyarlılığı göstermesi gerektiğini söyledi.

Ambulans sürücüsünün yaptığının her vatandaşın yapması gerektiğini belirten Osman Güzen, "Bu engelli veya yaşlı bir vatandaş olabilir. Yardımcı olmak insani bir görevdir. Mesai arkadaşımız bu görevi fazlasıyla yerine getirmiş. Bu davranışın örnek olmasını temenni ediyor, kendisini kutluyorum." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren sürücü Fikret Uğurlu ise şunları kaydetti:

"Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Ben sadece zor durumda olan bir vatandaşa yardımcı olmaya çalıştım. Herkesin yapması gerekeni yaptım."

Kaynak: AA