Düve Kesiminin Yasaklanmasına Kasaplardan Destek

Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kurban Bayramı'nda düve kesilmesini yasaklamasının çok yerinde bir karar olduğunu söyledi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik yaptığı açıklamasında, "Düve kesimine yasak getirdik. Kurbanlık olarak sevkine izin verilmeyecek" demişti. Konu üzerine açıklamalarda bulunan Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, alınan kararın son derece doğru olduğunu ifade etti.



Alınan önlemle hayvan sayısının artacağını ve et fiyatlarının düşeceğini vurgulayan Şen, "Bakanlığın aldığı karar gayet olumlu. Bence de dişi düvelerin kesilmemesi gerekir. İnsanlar erkek malları kessinler. Çünkü bu düveler kesilmezse seneye yeni danalar doğuracak. Düveler kesilince, hayvan sayısı azalıyor. Hayvan sayısı azalınca da et fiyatları tavan yapıyor. Alınan karar ile birlikte fiyatlarda da olumlu bir düşüş olur. Hayvan sayısı ilerleyen yıllarda artar bu da et fiyatlarının düşmesinde etkili olur. Bu sene düvelerin kesilmemesi, kurban fiyatlarını arttırmaz. Vatandaşlar düve yerine erkekleri kesecekler. Bu da fiyatların etkilenmesine neden olmayacak. Alınan kararın çok yerinde olduğunu düşünüyorum" dedi. - SAMSUN