Duvarları hem güzelleştiriyor hem de insanları bilgilendiriyor

19.09.2019 12:06

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görsel sanatlar öğretmeni olan Ümit Bartın, Türkiye haritasından sonra dünya haritasını da duvarlara işledi.



Çeşitli sanat etkinlikleriyle gündemde olan Yüksekovalı öğretmen Ümit Bartın, arkadaşı Pervin Adar ile birlikte dört metre uzunluğundaki duvara dünya haritasını çizip rengarenk boyadı. Daha çok eğitici görsellere önem veren Ümit Bartın, duvarlara yaptığı resimlerin daha çok öğrenmeye yönelik olması için seçici davrandığını aktardı. Son olarak Yüksekova'daki bir iş yerinin duvarına dünya haritasını çizen Bartın, "Hediyelik eşyaların olduğu bir mağazadayız. Buraya günde yüzlerce insan geliyor. Öğrencisinden tutun yaşlı amcalara ve teyzeler kadar her kesimden insanların uğrak yeri. Duvarda dünya haritasını gören insanlar, ülkelerin nerede olduğunu görüp farkında olmadan da bilgi ediniyorlar. Amacımız, özellikle insanların çok bulunduğu yerlerde onlara olabildiğince faydalı bilgiler aktarmaktır. Eğitimciler olarak sosyal sorumluluk bilincinde olup, insanları yarar sağlayan işlere yönlendirmeliyiz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA