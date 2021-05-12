Duvarlardan atlayarak mezar ziyareti yaptılar

ÇORUM'da bayram öncesi yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek isteyenler, Ulu Mezarlığı'nın girişinin kapalı olması nedeniyle dışarıdan dua edip, ayrıldı.

ÇORUM'da bayram öncesi yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek isteyenler, Ulu Mezarlığı'nın girişinin kapalı olması nedeniyle dışarıdan dua edip, ayrıldı. Duvarlardan atlayarak içeri giren bazı kişiler ise görevlilerce uyarıldı.

Ulu Mezarlığı'nın girişinin kapalı olması nedeniyle ziyaretçiler içeri giremedi. Mezarlığa gelip, giremeyen Necdet Kılıç, "Bir hafta önce babamı kaybetmiştim. Bugün ziyaretimizi yapacaktık, ancak pandemiden dolayı mezarlıkların kapalı olduğunu duyduk. İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. İçeri giremedim" diye konuştu. Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, "İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle sadece şehit yakınlarına bir istisna tanındı. Bunun dışında mezarlıklarımız kapalı, arife günü ve bayramda maalesef ziyaretler gerçekleştirilemiyor. Bu çerçevede aziz milletimizden kurallara uymalarını ve Covid-19 tedbirlerine bayram sürecinde de riayet etmelerini istirham ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı