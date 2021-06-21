Duvarlar sanat eserine dönüşecek
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Duvarlar sanat eserine dönüşecek

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Haberler | Kültür Sanat

Duvarlar sanat eserine dönüşecek Duvarları sanat estetiği ile buluşturacak mural çalışmaları başlıyor ATSO Başkanı Davut Çetin: "Bu proje ile duvarlar çok güzel sanat eserine dönüşecek" Turizm kenti Antalya'da duvarları sanat estetiği ile buluşturacak olan mural uygulamasına bu hafta başlanıyor.

Duvarlar sanat eserine dönüşecek

Duvarları sanat estetiği ile buluşturacak mural çalışmaları başlıyor

ATSO Başkanı Davut Çetin:

"Bu proje ile duvarlar çok güzel sanat eserine dönüşecek"

ANTALYA - Turizm kenti Antalya'da duvarları sanat estetiği ile buluşturacak olan mural uygulamasına bu hafta başlanıyor. Uygulamanın açılışını gerçekleştiren ATSO Başkanı Davut Çetin, "Bu proje ile duvarlar çok güzel sanat eserine dönüşecek. Sadece turist değil biz de şehirde mutlu, huzurlu ve sanat içerisinde yaşamak istiyoruz. Antalya'nın tanıtımına ciddi katkı sağlar diye düşündük" sözleri ile projenin önemini anlattı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kent merkezinde ticaretin canlandırılması amacıyla hayata geçirilecek olan mural uygulamaları (duvar resmi) çalışmasına bu hafta başlanıyor. Proje ilk olarak Antalya Kültür Sanat Merkezi binasının duvarında gerçekleştirilecek. Projede şehrin farklı noktalarında bulunan 5 binanın dış cephesi kullanılacak. Projenin kent estetiğine ve turizmin canlanmasına katkı yapmasına amaçlanıyor.

"Şehrimize örnek olsun istedik"

Projenin açılış toplantısı Antalya Kültür Sanat binasında düzenlendi. Toplantıya, ATSO Başkanı Davut Çetin başta olmak üzere projede yer alan isimler katıldı. Projenin 6 yıldır hayali olduğunu belirten Başkan Çetin, "Mersin'i gezmeye gidince buna benzer çalışmalar gördüm. Daha sonra Elmalı'da bir okulda bu çalışmaya şahitlik ettik. Bu işlerin şehir estetiğine katkı yapacağını anladım. Pandemi döneminde plan yaparken 3-4 tane dönüşüm koyduk, estetik dönüşüm, oluşturucu dönüşüm, çevre dönüşümü ve dijital dönüşüm. Bizim için bunlar önemli. Arkadaşlarımız bu iş için çok ciddi çaba harcadılar. Şehirde 8-10 tane bina cephesi bulduk. Zor bir sanat. Her cepheye ayrı bir düşünce ve çalışma var. Şuanda 5 tane cephede projemiz yapılacak. Şehrimize örnek olsun istedik. Şehri kültür ve sanatla buluşturmak için bunlar çok öneli projeler. Bu proje belediyelerimize, kamu kurumlarımıza, müteahhitlere, bina sahiplerine yol gösterici olur" dedi.

"Bu dönüşüm bir süre sonra ciddi anlamda kent estetiğini değiştirecek"

Kent estetiği anlamında Antalya'nın çok eksiği olduğunu belirten Çetin, "Bu örnek olsun istiyoruz. Bugün başlanacak. 1 hafta sürecek. Bu proje ile duvarlar çok güzel sanat eserine dönüşecek. Sadece turistin değil biz de şehirde olarak mutlu huzurlu ve sanat içerisinde yaşamak istiyoruz. Antalya'nın tanıtımına ciddi katkı sağlar diye düşündük. Büyükşehir ile görüştüm ortak bir protokol hazırlıyoruz. Bu projenin gelişmesini istiyoruz. Bu dönüşüm bir süre sonra ciddi anlamda kent estetiğini değiştirecek. Bizim şehre yön göstermemiz, şehrin vizyonuna katkı sağlamamız lazım. Bu çalışmada görev alan herkese teşekkür ediyorum" açıklamasına yer verdi.

"Antalya bu konuda çok zengin"

Proje hakkında kısa bir açıklama yapan Projenin Koordinatörü ve Gratör Roxane Ayral ise "Antalya'ya çok teşekkür ederim. Umarım en çok onların seveceği bir işi teslim edeceğiz. Küresel bir iletişim çağındayız. Burada anlattığımız her şey dünya tarafından görülecek ve duyulacak. Antalya bunun için çok iyi bir platform. Bu diyalogda ne anlatacağımız çok önemli. Burada doğal ve kültürel mirasları ele almaya karar verdik. Aktarılması önemli bir konudur. Antalya bu konuda çok zengin" dedi.

Duvarlar sanat eserine dönüşecek
Duvarlar sanat eserine dönüşecek
Duvarlar sanat eserine dönüşecek
Duvarlar sanat eserine dönüşecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

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