"Duvarlar arkadaşımız oldu"
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"Duvarlar arkadaşımız oldu"

11.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:47

Korona virüs salgınında ilk vakanın görüldüğü tarihten bu yana bir yıl geçti.

Korona virüs salgınında ilk vakanın görüldüğü tarihten bu yana bir yıl geçti. Şu anda turuncu kategoride olan Bursa'da vatandaşlar çektikleri sıkıntıları ve bir yılda hayatlarında yaşanan değişiklikleri anlattılar.

Türkiye, 11 Mart 2020'de açıklanan ilk vakayla birlikte 1 yıldır koronayla mücadelede 34 milyondan fazla test yaptı. 2 milyondan fazla kişi hastalığa yakalanırken, resmi rakamlara göre yaklaşık 29 bin kişi de hayatını kaybetti. Türkiye'de korona virüs kaynaklı ilk ölüm ise, 15 Mart tarihinde Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın vefatıyla kayıtlara geçti.

İlk sokağa çıkma kısıtlaması, 10-12 Nisan 2020 tarihinde 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak'ta uygulandı. Yaşanan zorlu süreçte, Sağlık Bakanlığı, valilikler, büyükşehir belediyeleri, STK'lar ve bir çok özel kurum ve kuruluş vatandaşlara destek olmaya çalıştı. Bir yılın ardından Bursa'da mikrofon uzatılan vatandaşlar şu cümlelere yer verdi:

"Ben sağlık çalışını olduğum için ailemden ve nişanlımdan uzak tek başıma kalıyordum. Hayatım; hastane ile yattığım yatak arasında geçti. Duvarlar arkadaşlarım oldu. Ailemden herkesin korona testi pozitif çıktı. Ancak ben her gün korona hastalarıyla birlikte olmama rağmen şükürler olsun hiç olmadım."

Bir otomobil fabrikasında çalışan vatandaş ise, "Bizim de işler çok yoğundu. Ama hastalığının artısının yanı sıra eksileri çok oldu. Aynı şehirde bulunmamıza rağmen nişanlımla görüşemedik. Ama sağlık çalışanının eşi olmak da kolay değil. Nasıl asker eşleri evlerde sabırla onları bekliyorlarsa, bizler de onları sabırla bekleyeceğiz" diye konuştu.

Kapalı çarşıda çalışan tezgahtar da, "Biraz daha az gezmeye başladık. Sosyal hayatımız bitti. Eğlenceye gitmez olduk. Ailemde çok şükür korona virüse yakalanan olmadı. Ancak çok yakın arkadaşlarımın ailelerinden hayatlarını kaybeden oldu. Etrafımda çok fazla koronaya yakalanan da oldu" dedi. - BURSA

'Duvarlar arkadaşımız oldu'
'Duvarlar arkadaşımız oldu'
'Duvarlar arkadaşımız oldu'
'Duvarlar arkadaşımız oldu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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