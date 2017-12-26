Duvarla Cam Arasına Sıkışan Kuşu Vatandaşlar Kurtardı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde vatandaşlar, duvarla cam arasına sıkışan kuşu kurtardı.



Kahta Gençlik Merkezi dış duvarı ile cam arasına sıkışan kuşu gören vatandaşlar, olaya müdahale etti.



İlçede esnaflık yapan Ramazan Eroğlu, kuşun bulunduğu, üst katında bulunan camla kaplı plastiği sökerek kuşu bulunduğu yerden çıkardı.



Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde kuşun duvarla cam arasında sıkıştığını gördüğünü söyledi.



Kuşun kurtarılması için harekete geçtiğini dile getiren Eroğlu, "Kuşun bulunduğu yerde sıkışmasından çok etkilendim. Sonunda kısa bir çalışmanın ardından kurtardık." diye konuştu.