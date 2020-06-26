Duvarın içine gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu Duvarın içine gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu Cephanelik gibi evden 3 silah ve çok sayıda mermi çıktı Duvarı delip uyuşturucu saklamışlar Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Yalova'da 5 ayrı adrese düzenlenen...

Duvarın içine gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Cephanelik gibi evden 3 silah ve çok sayıda mermi çıktı

Duvarı delip uyuşturucu saklamışlar

YALOVA - Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Yalova'da 5 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 1 kilo 830 gram Bonzai tabir edilen bonzai ile 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ve çok sayıda da mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Yalova'da Roman Mahallesi olarak adlandırılan Bağlarbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarını alan Yalova Emniyet Müdürlüğü operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen 5 adrese Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda bir evde duvarın banyo kısmının duvarında hazırlanan zula tabir edilen bir bölme bulundu. Narkotik Dedektör köpek Gölge tarafından tespit edilen bölmeden 1 kilo 830 gram Bonzai tabir edilen Sentetik Kanabinoid maddesi elde edildi. Adreslerde yapılan aramada adeta bir cephanelik de ortaya çıktı. Operasyonda 1 pompalı tüfek ve tüfeğe ait 22 adet fişek, 1 adet Trade Mark ibareli 7,62 Smith-Wesson marka tabanca, 1 adet MODX-FİVE yazı ibareli tabanca ve tabancalara ait 4 adet 9mm ve 18 adet 7,65 mm çapında fişek elde edildi.

Olayla ilgili olarak E.S. ve K.S. isimli şahıslar gözaltına alındı. Yapılan sorgulama sonrasında hazırlanan evraklarla mahkemeye sevk edilen şüphelilerden G.S Türk Ceza Kanununun 188 maddesi ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti yapma maddesine mukavemetten tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA