Duvarın içine gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Duvarın içine gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Duvarın içine gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu Cephanelik gibi evden 3 silah ve çok sayıda mermi çıktı Duvarı delip uyuşturucu saklamışlar Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Yalova'da 5 ayrı adrese düzenlenen...

26.06.2020 20:28 | Son Güncelleme: 26.06.2020 20:51

Duvarın içine gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Cephanelik gibi evden 3 silah ve çok sayıda mermi çıktı

Duvarı delip uyuşturucu saklamışlar

YALOVA - Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Yalova'da 5 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 1 kilo 830 gram Bonzai tabir edilen bonzai ile 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ve çok sayıda da mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Yalova'da Roman Mahallesi olarak adlandırılan Bağlarbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarını alan Yalova Emniyet Müdürlüğü operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen 5 adrese Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda bir evde duvarın banyo kısmının duvarında hazırlanan zula tabir edilen bir bölme bulundu. Narkotik Dedektör köpek Gölge tarafından tespit edilen bölmeden 1 kilo 830 gram Bonzai tabir edilen Sentetik Kanabinoid maddesi elde edildi. Adreslerde yapılan aramada adeta bir cephanelik de ortaya çıktı. Operasyonda 1 pompalı tüfek ve tüfeğe ait 22 adet fişek, 1 adet Trade Mark ibareli 7,62 Smith-Wesson marka tabanca, 1 adet MODX-FİVE yazı ibareli tabanca ve tabancalara ait 4 adet 9mm ve 18 adet 7,65 mm çapında fişek elde edildi.

Olayla ilgili olarak E.S. ve K.S. isimli şahıslar gözaltına alındı. Yapılan sorgulama sonrasında hazırlanan evraklarla mahkemeye sevk edilen şüphelilerden G.S Türk Ceza Kanununun 188 maddesi ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti yapma maddesine mukavemetten tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Duvarın içine gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti Haber
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir Haber
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi Haber
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak Haber
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı Haber
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Haber
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini 'pişmanım' diyerek savundu
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Fernando Muslera, Kasım ayında sahalara dönmeyi planlıyor
Fernando Muslera, Kasım ayında sahalara dönmeyi planlıyor
Fenerbahçe, Berke Özer'i 1 yıl daha Westerlo'ya kiraladı
Fenerbahçe, Berke Özer'i 1 yıl daha Westerlo'ya kiraladı
Günlük burç yorumları 26 Haziran 2020 Cuma
Günlük burç yorumları 26 Haziran 2020 Cuma
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları...
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Hırsızlık yapan eltileri, yanlarındaki çocuğun yürüyüş şekli ele verdi
Hırsızlık yapan eltileri, yanlarındaki çocuğun yürüyüş şekli ele verdi
Beşiktaş gole çok yaklaştı! Net pozisyonda topa dokunamadı
Beşiktaş gole çok yaklaştı! Net pozisyonda topa dokunamadı
Kurban kesimi 'randevu' sistemiyle yapılacak
Kurban kesimi "randevu" sistemiyle yapılacak
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Bakan Koca gece vakti paylaşıp uyardı: 'Virüsün yayılma hızı azaldı' bilgisi yanlıştır
Bakan Koca gece vakti paylaşıp uyardı: 'Virüsün yayılma hızı azaldı' bilgisi yanlıştır
MHP'li Enginyurt: Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır
MHP'li Enginyurt: Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir
Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Volkan Bozkır Adnan Menderes Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Esra Erol Seda Sayan Bülent Ersoy
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Kadın Bursa Manisa
Şu an buradasınız: Duvarın içine gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 21:29:58. #1.14#
title