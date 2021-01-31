Duvarın içinde sıkışan kedileri itfaiye kurtardı
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Duvarın içinde sıkışan kedileri itfaiye kurtardı

31.01.2021 20:15 | Son Güncelleme: 31.01.2021 20:18
Duvarın içinde sıkışan kedileri itfaiye kurtardı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, bir binanın giriş kısmında bulunan duvarın içinde sıkışan kediler, itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla kurtarıldı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, bir binanın giriş kısmında bulunan duvarın içinde sıkışan kediler, itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Bozyaka Mahallesi 3127 Sokak'taki binada meydana geldi. Binanın giriş kısmında duvar arasında kedi sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmada, su saatlerinin bağlı olduğu ve bina duvarları içinden geçen,  ana su borusundan ses geldiğini tespit etti. Hilti ile duvarı kıran ekipler, titiz çalışma sonrası kedileri sıkıştıkları yerden çıkardı. Apartman sakinleri, kedileri sıkıştığı yerden kurtaran itfaiye erlerine teşekkür etti.


Duvarın içinde sıkışan kedileri itfaiye kurtardı
Duvarın içinde sıkışan kedileri itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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