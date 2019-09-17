Duvarın ardından sınırdaki mevziler de beton bloklarla güçlendiriliyor

17.09.2019 17:20

TÜRKİYE ile Suriye arasındaki 911 kilometrelik sınır hattı beton bloklar ile örülen duvarlarla kapatılmasının ardından kaçakçılık ve kaçak geçişler engellendi. Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyon öncesi sınır hattındaki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) mevcut mevzileri de beton bloklarla güçlendirildi.

2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaş en çok bu ülkenin kuzeyinde 911 kilometre sınır komşusu olduğu Türkiye'yi etkiledi. 3,5 milyonu aşkın Suriyelinin güvenli liman olarak görüp sığındığı Türkiye'nin, sınır hattındaki kentleri aradan geçen süreçte özellikle terör örgütlerinin saldırıları ile sıkıntılar yaşadı. Terör örgütlerinin tehdidi, kaçak geçişler ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik Türkiye, çeşitli önlemler aldı. Tel örgüleri güçlendirip hendekler kazılarak alınan önlemlerin yetersiz kalması üzerine 2015 yılında Fiziki Güvenlik Sistemi uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama kapsamında tel örgülerin yerine modüler beton duvarlar yerleştirilmesi kararlaştırıldı. Türkiye-Suriye sınırının Asi ve Fırat Nehri dışındaki kara bölgelerinin tamamına 2 metre genişliğinde 3 metre yüksekliğinde, her biri 7 ton ağırlığındaki beton bloklar yerleştirildi. Üzerine tel konularak boyu 4 metreye yükseltilen duvarlarla kapatılan sınır hattı, 24 saat zırhlı araçlar ve teknolojik gözetleme sistemi ile de izlenmeye başlandı. Yaklaşık 300 kilometre kafes tel yapılan sınır hattının 500 kilometrelik bölümüne de geceleri kaçakçılık yapılmaması için aydınlatma sistemi kuruldu.

KAÇAK GEÇİŞ VE KAÇAKÇILIK SONLANDI

Nöbetçi kule ve kulübeleri de modernize edilerek roket ve havan saldırılarına karşı güçlendirilen sınır hattında alınan önlemler sonrasında kaçakçılık ve kaçak geçişler sonlandırıldı. Türkiye'nin düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile de terörist saldırılar önlenmiş oldu. Alınan önlemler ile kaçakçılığın önlenmesiyle terör örgütlerinin finans kaynaklarına da darbe vurulmuş oldu.

ŞİMDİ DE MEVZİLER BETON BLOKLARLA GÜÇLENDİRİLİYOR

Türkiye'nin terör tehdidini sonlandırmak ve sınır güvenliğini sağlamak için Fırat'ın doğusuna yönelik harekat sinyali vermesinin ardından Suriye sınırındaki mevzilerin güçlendirilmesi için çalışma başlatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır hattındaki mevcut mevzilerde bulunan askerlerin güvenliğini ön planda tutacak olan beton blokların mevzilere nakliyesine başlandı. Türkiye ile ABD'nin ortak tesis etmek istediği Güvenli Bölgeye yönelik çalışmaların yürütüldüğü Müşterek Harekat Merkezinin kurulu olduğu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırına da sevk edilen beton bloklar mevcut mevzilere yerleştirildi. Burada askerin güvenliğini ön planda tutacak olan beton blokların, kritik olarak belirlenen noktalar öncelik olmak üzere sınır hattındaki tüm mevzilere yerleştirileceği belirtildi.

ASKER TEYAKKUZ HALİNDE

Öte yandan Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden temizlenerek güvenli hale getirilmesine yönelik Türkiye'nin kararlılığının ardından sınır hattında da teyakkuz hali devam ediyor. Zırhlı araçlarla sınır hattında önlemlerini en üst seviyede tutan asker, 24 saat eli tetikte Suriye tarafını termal kameralar, insansız hava araçları, drone'lar ve ABD ile yapılan ortak hava devriyeleri ile helikopterle havadan da takip ediyor.

Kaynak: DHA