Duvarın altında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti
Sinop'un Erfelek ilçesinde bir evin inşaat duvarının devrilmesi sonucu 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
12.11.2019 17:21 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:26
Sinop'un Erfelek ilçesinde bir evin inşaat duvarının devrilmesi sonucu 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Erfelek Bülbüllü Mahallesi'nde bir evin inşaatındaki bir duvarın devrilmesi sonucu 3 yaşındaki Damla Bade Kurt, duvarın altında kalarak can verdi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP
Kaynak: İHA