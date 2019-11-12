Duvarın altında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti

12.11.2019 17:21 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:26

Sinop'un Erfelek ilçesinde bir evin inşaat duvarının devrilmesi sonucu 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre Erfelek Bülbüllü Mahallesi'nde bir evin inşaatındaki bir duvarın devrilmesi sonucu 3 yaşındaki Damla Bade Kurt, duvarın altında kalarak can verdi.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA