Duvarı delip, yavru kediyi kurtardılar
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Duvarı delip, yavru kediyi kurtardılar

Duvarı delip, yavru kediyi kurtardılar
Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde iki duvar arasında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından duvar delinerek kurtarıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde iki duvar arasında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından duvar delinerek kurtarıldı.

Turgutlu'da yaşayan Kenan Özdemir (30) önceki akşam saat 19.00 sarılarında evinin bulunduğu bahçede kedi sesi duydu. Bir gün sonra akşam üzeri de anne kedinin duvara çıkması üzerine, bir yavru kedinin 3 metre yüksekliğindeki yan bina ile kendi evinin bahçe duvarı arasında kaldığını gören Özdemir, itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye ekipleri duvarı delerek yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan yavru, bahçedeki yuvasına doğru kaçtı. Kenan Özdemir, "Allah razı olsun itfaiye erlerine. Bir canı kurtardı. Sağ olsunlar" diye konuştu.


Duvarı delip, yavru kediyi kurtardılar
Duvarı delip, yavru kediyi kurtardılar
Duvarı delip, yavru kediyi kurtardılar
Duvarı delip, yavru kediyi kurtardılar
Duvarı delip, yavru kediyi kurtardılar
Duvarı delip, yavru kediyi kurtardılar
Duvarı delip, yavru kediyi kurtardılar
Duvarı delip, yavru kediyi kurtardılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci

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