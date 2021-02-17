Duvarı delerek girdikleri kuyumcudan 80 bin liralık altın çaldılar
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Duvarı delerek girdikleri kuyumcudan 80 bin liralık altın çaldılar

17.02.2021 11:18 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:23
Duvarı delerek girdikleri kuyumcudan 80 bin liralık altın çaldılar

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir süredir boş olan iş yerinin duvarını delip, yandaki kuyumcu dükkanına giren hırsızlar, yaklaşık 80 bin liralık altın çaldı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir süredir boş olan iş yerinin duvarını delip, yandaki kuyumcu dükkanına giren hırsızlar, yaklaşık 80 bin liralık altın çaldı. Alarmın çalması üzerine adrese sevk edilen polis ekiplerinin geldiğini fark eden 2 şüpheli kaçarken, hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Bir süredir boş olan iş yerinin duvarını delen 2 kişi, yandaki kuyumcu dükkanının tuvaletine geçti. Yaklaşık 5 dakika boyunca içeride gezinen hırsızlar, ellerindeki sopalarla önce ampulleri kırdı, ardından da ellerindeki çuvallara altınları doldurdu. Hırsızlar polis ekiplerinin geldiğini duyunca kırdıkları delikten çıkarak yaklaşık 80 bin lira değerindeki altınla kaçtı.

Gelen polis ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.İş yeri sahibi Nihat Can Kırcı, "Saat 04.00 sıralarında bağlı olduğumuz alarm şirketi bizi aradı ve iş yerinin sensöründe bir hareket olduğunu söyleyerek kontrol etmemizi istedi. Ben de iş yerinin güvenlik kamerasını incelediğinde iki kişinin içeride gezindiğini gördüm. Alarm şirketine polisi aramasını söyledim. Yola çıktığımızda biz gelene kadar hırsızlar gitmişlerdi. Geldiğimiz zaman polis vardı. İlk önce kepengi açamadık, elektriği kestiklerini sandık. Yan tarafımızda bulunan 2-3 yıldır boş duran bir iş yerinin mutfağına girmişler oradan bizim tarafımıza duvarı kırarak geliyorlar" dedi.

Hırsızların sinyal kesici cihazlar kullandıklarını söyleyen Kırcı, "Anladığımız kadarıyla sinyal kesicilerle gelmişler ama bize alarm şirketinden uyarı geldiği için polise haber veriyoruz. Polisi gördükleri anda da kaçıyorlar. Aslında anlaşılan bu soygunun daha büyük olacağını ama polis gelince soygunun yarıda kalıp bir an önce kaçmaya çalıştıklarını görüyoruz. Sadece dışarıdaki altınların bir kısmını çalmışlar, kasalarımıza dokunacak kadar vakitleri olmamış. Şu anda yaklaşık 80 bin lira kadar bir zararımız olduğunu tahmin ediyoruz." diye konuştu.


Duvarı delerek girdikleri kuyumcudan 80 bin liralık altın çaldılar
Duvarı delerek girdikleri kuyumcudan 80 bin liralık altın çaldılar
Duvarı delerek girdikleri kuyumcudan 80 bin liralık altın çaldılar
Duvarı delerek girdikleri kuyumcudan 80 bin liralık altın çaldılar
Duvarı delerek girdikleri kuyumcudan 80 bin liralık altın çaldılar
Duvarı delerek girdikleri kuyumcudan 80 bin liralık altın çaldılar
Duvarı delerek girdikleri kuyumcudan 80 bin liralık altın çaldılar
Duvarı delerek girdikleri kuyumcudan 80 bin liralık altın çaldılar
Duvarı delerek girdikleri kuyumcudan 80 bin liralık altın çaldılar
Duvarı delerek girdikleri kuyumcudan 80 bin liralık altın çaldılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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