Duvardan gelen sesin kaynağı duvar delinince ortaya çıktı
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Duvardan gelen sesin kaynağı duvar delinince ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Duvardan gelen sesin kaynağı duvar delinince ortaya çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir büfenin havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir büfenin havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Havalandırma boşluğundan çıkartılan kediyi büfe sahibi sahiplendi.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Saadettin Yalın Caddesi'nde bulunan bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, büfe sahibi iş yerinin havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyunca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri havalandırma boşluğunda mahsur kaldığı belirlenen kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler havalandırma boşluğunun duvarı, keserek delik açtı. Daha sonra itfaiye eri kediyi eliyle alarak havalandırma boşluğundan çıkarttı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kediyi, iş yeri sahibi sahiplendi. - KOCAELİ

Duvardan gelen sesin kaynağı duvar delinince ortaya çıktı
Duvardan gelen sesin kaynağı duvar delinince ortaya çıktı
Duvardan gelen sesin kaynağı duvar delinince ortaya çıktı
Duvardan gelen sesin kaynağı duvar delinince ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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