Duvardan düşen üniversiteli kızın yardımına ambulans helikopter yetişti
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Duvardan düşen üniversiteli kızın yardımına ambulans helikopter yetişti

Duvardan düşen üniversiteli kızın yardımına ambulans helikopter yetişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da duvardan düşerek yaralanan üniversite öğrencisi genç kız ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Samsun'da duvardan düşerek yaralanan üniversite öğrencisi genç kız ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da bir üniversitede psikoloji bölümü öğrencisi olan 20 yaşındaki Ayşenur E., memleketi Samsun'un Terme ilçesinde evinin yanındaki yol kenarında bulunan yaklaşık 1.5 metre yüksekliğindeki duvarın üzerinden sırt üstü yere düştü. Terme Devlet Hastanesine kaldırılan ve belinde kırık olduğu tespit edilen genç kızın Samsun'a sevkine karar verildi. Samsun'dan kalkan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter Terme ilçesine giderek Ayşenur E.'yi alıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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