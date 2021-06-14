Duvardan atlayarak okul bahçesine girdi, yaralanınca ekipleri alarma geçirdi
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Duvardan atlayarak okul bahçesine girdi, yaralanınca ekipleri alarma geçirdi

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören - Haberler | 3. Sayfa

Duvardan atlayarak okul bahçesine girdi, yaralanınca ekipleri alarma geçirdi Kapalı okul bahçesinde yaralanan genci itfaiye kurtardı Kocaeli'nin Derince ilçesinde arkadaşı ile oynamak için bahçe duvarından atlayarak girdiği okul bahçesinde yaralanan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Duvardan atlayarak okul bahçesine girdi, yaralanınca ekipleri alarma geçirdi

Kapalı okul bahçesinde yaralanan genci itfaiye kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde arkadaşı ile oynamak için bahçe duvarından atlayarak girdiği okul bahçesinde yaralanan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay gece saatlerinde Derince İbnisina Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Sokak üzerindeki bir okulda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Oğuzhan T. adlı genç, futbol oynamak için arkadaşlarıyla birlikte akşam saatlerinde kapıları kapalı olan okulun bahçesine bahçe duvarından atlayarak girdi. Oyun esnasında yere düşen Oğuzhan T. yaralanıp ayağa kalkamayınca arkadaşları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kapalı olan okulun bahçesine giremeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapalı okul kapısını açarak yaralı gence ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan Oğuzhan T., ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayak bileğinde kırık olduğu öğrenilen gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay hakkında inceleme başlattı.

Duvardan atlayarak okul bahçesine girdi, yaralanınca ekipleri alarma geçirdi
Duvardan atlayarak okul bahçesine girdi, yaralanınca ekipleri alarma geçirdi
Duvardan atlayarak okul bahçesine girdi, yaralanınca ekipleri alarma geçirdi
Duvardan atlayarak okul bahçesine girdi, yaralanınca ekipleri alarma geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören

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