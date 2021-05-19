Duvardan atlarken kolu demirlere saplandı
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Duvardan atlarken kolu demirlere saplandı

Duvardan atlarken kolu demirlere saplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahyada okul bahçesinin duvarından atlayan çocuğun kolu korkuluklara saplandı.

Kütahyada okul bahçesinin duvarından atlayan çocuğun kolu korkuluklara saplandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, 30 Ağustos Mahallesi Gazhane Sokak'ta Kütahya Lisesi bahçe duvarından atlamak isteyen T.K. isimli çocuk (8) korkuluk demirinin üzerine düştü ve sol koluna korkuluk demiri saplandı. İmdat çığlıklarını duyan çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. T.K.'nin koluna saplanan demir kesildi. İlk müdahalenin ardından T.K. kolundaki demirle birlikte Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve demir parçası, yapılan ameliyatla çıkarıldı. - KÜTAHYA

Duvardan atlarken kolu demirlere saplandı
Duvardan atlarken kolu demirlere saplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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