Duvardaki Tele Takılan Kırlangıcı İtfaiye Kurtardı
Kahramanmaraş’ta bir binanın duvarındaki tele takılan kırlangıcın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Kahramanmaraş'ta bir binanın duvarındaki tele takılan kırlangıcın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde bir binanın duvarında çırpınan kırlangıcı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye merdivenle kırlangıcın yanına çıktı. Kırlangıcın zarar görmemesi için titizlikle davranan itfaiye ekipleri, saatlerdir duvarda asılı kalan kuşu sıkıştığı yerden çıkardı.
Bitkin düşen kırlangıcın yara almadığını fark eden itfaiye ekibi, kuşu doğaya bıraktı. - KAHRAMANMARAŞ