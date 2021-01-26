Duvara vurduğu tüfek ateş aldı; kendisi ve arkadaşı yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Duvara vurduğu tüfek ateş aldı; kendisi ve arkadaşı yaralandı

26.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:34
Duvara vurduğu tüfek ateş aldı; kendisi ve arkadaşı yaralandı

ÇORUM'da, Hüseyin Ç. (34), tartıştığı babası İbrahim Ç.'nin (60) elindeki tüfeği alarak duvara vurdu.

ÇORUM'da, Hüseyin Ç. (34), tartıştığı babası İbrahim Ç.'nin (60) elindeki tüfeği alarak duvara vurdu. Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Hüseyin Ç. ve arkadaşı Erkan S. (30) yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde tek katlı bir evin bahçesinde meydana geldi. Hüseyin Ç., arkadaşı Erkan S. ile birlikte babası İbrahim Ç.'nin evine gitti. Burada baba ve oğlu arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hüseyin Ç., iddiaya göre babasının elindeki tüfeği alarak duvara vurdu. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Hüseyin Ç. ve arkadaşı Erkan S.'ye isabet etti.İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan Hüseyin Ç. ve Erkan S., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, İbrahim Ç.'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Duvara vurduğu tüfek ateş aldı; kendisi ve arkadaşı yaralandı
Duvara vurduğu tüfek ateş aldı; kendisi ve arkadaşı yaralandı
Duvara vurduğu tüfek ateş aldı; kendisi ve arkadaşı yaralandı
Duvara vurduğu tüfek ateş aldı; kendisi ve arkadaşı yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Yaşar Güler Fahrettin Koca Binali Yıldırım Mehmet Ali Çelebi
Magazin Seçil Gür Özcan Deniz Acun Ilıcalı Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Arda Turan Ünal Karaman Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Kayserispor Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Duvara vurduğu tüfek ateş aldı; kendisi ve arkadaşı yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 12:36:40. #1.14#
title