Duvara sıkışan yaralı kediyi itfaiye kurtardı
Adıyaman'da duvara sıkışan yaralı kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Adıyaman'da duvara sıkışan yaralı kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Eyüp Sultan Cami arkasındaki cadde üzerinde otomobil çarptığı yaralı kedi duvar arasına sıkıştı. Mahalle sakinleri yaralı kediye sıkıştığı duvardan çıkartamayınca itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı kediyi sıkıştığı yerden kurtararak Belediye Veteriner Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
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