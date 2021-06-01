Son dakika haberleri | Duvara sıkışan kedi bulunamadı, sahibini itfaiye ekipleri teselli etti
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Son dakika haberleri | Duvara sıkışan kedi bulunamadı, sahibini itfaiye ekipleri teselli etti

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Duvara sıkışan kedi bulunamadı, sahibini itfaiye ekipleri teselli etti 12 saatlik kedi kurtarma operasyonu sonuçsuz kaldı Gaziantep'te istinat duvarının arasına sıkışan kediyi kurtarmak için başlatılan ve yaklaşık 12 saat süren kurtarma operasyonu sonuçsuz kaldı.

Duvara sıkışan kedi bulunamadı, sahibini itfaiye ekipleri teselli etti

12 saatlik kedi kurtarma operasyonu sonuçsuz kaldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te istinat duvarının arasına sıkışan kediyi kurtarmak için başlatılan ve yaklaşık 12 saat süren kurtarma operasyonu sonuçsuz kaldı. Operasyonun sonunda kedinin sıkıştığı yerden kaçtığı haberini alınca duygulanan kedi sahibi Berna Kayalar'ı itfaiye ekipleri teselli etti.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan Berna Kayalar'ın evinde beslediği kedi 3 gün önce evden kaçarak kayboldu. İki gün boyunca evinin çevresinde kediyi arayan Kayalar, kedisinin bir sitenin istinat duvarının arasına düşerek sıkıştığını gördü. Kedisini çıkarabilmek için sosyal medya üzerinden yardım çağrısı yapan Kayalar'ın çağrısına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kayıtsız kalmadı. Dün gece saatlerinde İtfaiye Daire Başkanlığına talimat veren Şahin, kedinin sıkıştığı yerden kurtarılarak Kayalar'a teslim edilmesini istedi. Başkan Şahin'in talimatı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarma operasyonunu başlattı.

Kedi sahibini itfaiye teselli etti

Gece karanlığında çalışmaya başlayan ekipler, istinat duvarının belirlenen kısımlarını kırarak delikler açtı. Özel görüntüleme cihazlarıyla kedinin bulunduğu kısmı tespit etmeye çalışan ekipler, 12 saat boyunca yoğun çaba sarf etti. Kedinin sahibi Kayalar, itfaiye ekipleri çalışırken umutla kedisinin çıkarılmasını bekledi. Ekipler 12 saatlik çalışma sonunda kedinin sıkıştığı yerden kaçtığını tespit ederken, kedinin sahibi Kayalar'a üzücü haberi haberi İtfaiye Müdahale Şube Müdürü Mustafa Akar verdi. Kedisinin korkarak kaçtığı haberini aldıktan sonra gözleri dolan Berna Kayalar'ı Şube Müdürü Akar teselli etmeye çalıştı.

"İtfaiye ekipleri saatlerce uğraştı"

Kedinin 3 gün önce evlerinin balkonundan atlayarak kaçtığını aktaran Kayalar, kedisine kavuşabilmek için 3 gündür uğraştığını belirtti. Sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak sesini duyurmaya çalıştığını ifade eden Kayalar, "Duvara sıkıştığını çocuklar görmüş. Bana söylediler. Ben umutsuz bir şekilde geldim ama oraya sıkıştığını bende gördüm. Sonra itfaiye ekipleri gelip kurtarmak için çalışmaya başladı. Tabi onlar kurtarmaya çalıştıkça kedi de korkudan kaçtı. Sağ olsunlar gelip saatlerce uğraştılar. Ellerinden geleni yaptılar. Kedi bir yıldır bizle birlikteydi. Galiba kedi duvarın kırılmasından korkarak kaçtı. İtfaiye ekiplerine çalışmaları için çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri | Duvara sıkışan kedi bulunamadı, sahibini itfaiye ekipleri teselli etti
Son dakika haberleri | Duvara sıkışan kedi bulunamadı, sahibini itfaiye ekipleri teselli etti
Son dakika haberleri | Duvara sıkışan kedi bulunamadı, sahibini itfaiye ekipleri teselli etti
Son dakika haberleri | Duvara sıkışan kedi bulunamadı, sahibini itfaiye ekipleri teselli etti
Son dakika haberleri | Duvara sıkışan kedi bulunamadı, sahibini itfaiye ekipleri teselli etti
Son dakika haberleri | Duvara sıkışan kedi bulunamadı, sahibini itfaiye ekipleri teselli etti
Son dakika haberleri | Duvara sıkışan kedi bulunamadı, sahibini itfaiye ekipleri teselli etti
Son dakika haberleri | Duvara sıkışan kedi bulunamadı, sahibini itfaiye ekipleri teselli etti
Son dakika haberleri | Duvara sıkışan kedi bulunamadı, sahibini itfaiye ekipleri teselli etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen

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