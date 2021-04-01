Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duvara çarparak durabildi.
Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duvara çarparak durabildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Ontemmuz Mahallesi'nde meydana geldi. 34 CIR 236 plakalı Dacia marka aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince duvara çarparak durabildi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi. Öte yandan polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımıyla yoldan çekildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı