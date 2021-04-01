Duvara çarparak durabildi
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Duvara çarparak durabildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Duvara çarparak durabildi

Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duvara çarparak durabildi.

Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duvara çarparak durabildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Ontemmuz Mahallesi'nde meydana geldi. 34 CIR 236 plakalı Dacia marka aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince duvara çarparak durabildi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi. Öte yandan polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımıyla yoldan çekildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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