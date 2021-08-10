Duvara çarpan otomobilde yaralandı, 1 ay sonra hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Duvara çarpan otomobilde yaralandı, 1 ay sonra hayatını kaybetti

Duvara çarpan otomobilde yaralandı, 1 ay sonra hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bir düğün salonunun duvarına çarpan otomobilde yaralanan 46 yaşındaki kadın, yaklaşık 1 ay sonra verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bir düğün salonunun duvarına çarpan otomobilde yaralanan 46 yaşındaki kadın, yaklaşık 1 ay sonra verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 4 Temmuz günü Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı üzerinde bulunan bir düğün ve toplantı salonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Y. idaresindeki 35 MCL 35 plakalı Skoda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, düğün salonunun duvarına çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü O.Y., Vasfiye K. ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri de kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

1 ay sonra yaşam mücadelesini kaybetti

Meydana gelen kaza sonrasında hastaneye kaldırılan yaralılardan 46 yaşındaki Vasfiye K. yoğun bakıma alındı. Yaklaşık 1 ay hastanede yaşam mücadelesi veren kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında 46 yaşındaki kadının cenazesi Düzce'nin Gümüşova ilçesine nakil edildi. - SAKARYA

Duvara çarpan otomobilde yaralandı, 1 ay sonra hayatını kaybetti
Duvara çarpan otomobilde yaralandı, 1 ay sonra hayatını kaybetti
Duvara çarpan otomobilde yaralandı, 1 ay sonra hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Alkollü sürücü sokağı birbirine kattı! Sırasıyla önündeki araca, direğe, elektrik panosuna ve ağaca çarparak durabildi
Alkollü sürücü sokağı birbirine kattı! Sırasıyla önündeki araca, direğe, elektrik panosuna ve ağaca çarparak durabildi
Rize'de trafiğe kapalı tünelin içinde meydana gelen kazayla ilgili tüyler ürperten detay! Ceset, 1 gün boyunca bulunamadı
Rize'de trafiğe kapalı tünelin içinde meydana gelen kazayla ilgili tüyler ürperten detay! Ceset, 1 gün boyunca bulunamadı
Ehliyetsiz araç kullanıp kaza yapan sevgilisini olay yerinde bırakıp kaçtı
Ehliyetsiz araç kullanıp kaza yapan sevgilisini olay yerinde bırakıp kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Metin Oktay Burak Elmas Lionel Messi Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Duvara çarpan otomobilde yaralandı, 1 ay sonra hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 12:23:21. #1.14#

title