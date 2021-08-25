Duvara çarpan aracın tekeri koptu
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Duvara çarpan aracın tekeri koptu

Duvara çarpan aracın tekeri koptu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesi Kademe mevkiinde 34 TT 828 plakalı aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir apartmanın duvarına çarptı.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesi Kademe mevkiinde 34 TT 828 plakalı aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir apartmanın duvarına çarptı.

Tekerleği kopan araç kaldırıma çıktıktan sonra zorla durabildi. Araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza anında şans eseri kaldırımda yürüyen bir yaya yoktu. - MUĞLA

Duvara çarpan aracın tekeri koptu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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