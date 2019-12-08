Duvara bantlanmış muz çalışmasını artık polis koruyor

08.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:38

İtalyan heykel sanatçısı Maurizio Cattelan'ın duvara bantlanmış muzdan oluşan ve 120 bin dolara satılan çalışmasındaki muzu, başka bir sanatçının duvardan kopararak yemesi üzerine eseri polis korumaya başladı.

Performans sanatçısı David Datuna, sosyal medya hesabı Instagram'da Cattelan'ın "Komedi" adını verdiği, Miami'deki uluslararası sanat galerisi Art Basel'da sergilenen duvara bantlanmış muzu yediği görüntüleri paylaştı.

Datuna paylaşımında, "Benim sanat gösterim. Maurizio Cattelan'ın sanat çalışmalarını seviyorum ve bu kurguyu gerçekten beğendim. Çok lezzetli." ifadelerini kullandı.

Çalışanlardan biri Datuna'ya kızsa da yeni bir muz duvara bantlandı ve çalışmayı koruması için polis sevk edildi.

Galeri direktörü, Datuna'nın eseri bozmadığını, muzun bir fikir olduğunu belirtti.

Sanatçının küresel ticarete bir eleştiri olarak üç adet ürettiği eserin iki versiyonu, önceki gün düzenlenen sanat fuarında yüz yirmişer bin dolara alıcı bulmuştu. Çalışmanın üçüncü kopyası için 150 bin dolar fiyat belirlenmişti.

Alıcılar çürüyen muzu değiştirebilecek



Alıcılara eserle verilen orijinallik sertifikasına göre, eser sahipleri çürüme halinde, gerekli gördükleri takdirde muzu değiştirebilecek.

Hiciv ağırlıklı heykel ve enstelasyon çalışmalarıyla tanınan Cattelan'ın 18 ayar altından yaptığı klozet biçimli heykel, eylül ayında İngiltere'de sergilendiği Bleinheim Sarayı'ndan çalınmıştı. "Amerika" adı verilen esere yaklaşık 6 milyon dolar değer biçiliyordu.

Kaynak: AA