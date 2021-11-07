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Duvar yazıları görüntü kirliliği oluşturuyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Duvar yazıları görüntü kirliliği oluşturuyor

Eskişehir'de bina duvarlarına sprey boyalarla yazılan bazıları küfür içerikli yazılar görüntü kirliliğine neden oluyor.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bina duvarlarına sprey boyalarla yazılan bazıları küfür içerikli yazılar görüntü kirliliğine neden oluyor.

Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Anı Sokak'ta çok sayıda apartman binasının duvarları kimliği belirsiz kişilerce sprey boyalarla boyanıyor. İçlerinde küfür içerikli yazıların da bulunduğu duvarlar hem sokakta ikamet eden vatandaşlara rahatsızlık veriyor hem de görüntü kirliliğine neden oluyor. Yazılardan rahatsız olan bazı vatandaşlar sıva ve alçı yardımıyla yazıların üzerini kapatmaya çalışsa da başarılı olamıyor. Duvarlarda geniş yer kaplayan yazılara her gün yenisi ekleniyor. - ESKİŞEHİR

Duvar yazıları görüntü kirliliği oluşturuyor

Duvar yazıları görüntü kirliliği oluşturuyor

Duvar yazıları görüntü kirliliği oluşturuyor

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