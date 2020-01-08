: Duvar Özel... Önder Algedik: Kanal İstanbul'a üç yolla itiraz edebilirsiniz

08.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:46

DUVAR - İklim ve enerji uzmanı, Gazete Duvar yazarı Önder Algedik, Duvar Özel'de Gazete Duvar muhabiri Serkan Alan'a Kanal İstanbul'u değerlendirdi. Bu proje ile Terkos gölü ve Sazlıdere'nin kaybedileceğini anlatan Algedik, Kanal İstanbul'un bir 'talan projesi' olduğunu belirtti. Algedik, Kanal İstanbul'a itiraz için 10 iş günü olduğunun altını çizdi ve itiraz yollarını sıraladı.

Haber Videosu