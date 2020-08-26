Duvar Özel... Emre Eren Korkmaz: Algoritmalar eşitsizlik yaratıyor Covid-19 salgınıyla eğitim, çalışma, sağlık gibi pek çok alan teknolojik imkanların varlığına yaslandı.

DUVAR - Covid-19 salgınıyla eğitim, çalışma, sağlık gibi pek çok alan teknolojik imkanların varlığına yaslandı. Telefonlara indirilen uygulamalar, işleri hızlandırmakta kullanılan algoritmalar bu dönemin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. 'Ekonomiden sağlığa, eğitimden seyahate hayatlarımıza yön veren teknoloji, yapay zeka ve algoritmalar ne kadar güvenli?', 'Hayatlarımız sürekli gözetim altında olacak kaygısının yanında adalet, sosyal eşitlik gibi kavramların teknoloji cephesinde bir karşılığı var mı?', 'Algoritmalar tarafsız ve adil mi?', 'İngiltere'de üniversiteye yerleşme sürecinde kullanılan algoritma bize ne söylüyor?' Bu soruları Gazete Duvar yazarı Mühdan Sağlam Oxford Üniversitesi'nden Dr. Emre Eren Korkmaz'a sordu.

Kaynak: DailyMotion.com